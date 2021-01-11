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Тарифы по новой формуле и усиление конкуренции. Шмыгаль рассказал, как планирует снижать цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для существенного снижения тарифов на газ для населения наработаны два подхода.

Шмыгаль сообщил, что НКРЭКУ проверит всех газопоставщиков, у которых самые высокие тарифы
Шмыгаль сообщил, что НКРЭКУ проверит всех газопоставщиков, у которых самые высокие тарифы
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах существенного снижения тарифов на газ для населения. Об этом он написал в своем Facebook. 

По его словам, на совещании с руководством Министерства энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оператора ГТС и представителями Офиса президента, были наработаны два подхода. 

"Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", – написал Шмыгаль 

Второй подход, который, по его словам, предлагает "Нафтогаз", это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз".

"Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", – написал премьер.

По словам Шмыгаля, также по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

Глава правительства также сообщил о срочном начале проверок со стороны НКРЭКУ всех газопоставщиков, у которых в настоящее время самые высокие тарифы на эту услугу.

Он отметил, что в Украине сейчас 3,1 млн домохозяйств bp наиболее незащищенных слоев населения получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, и эта государственная политика будет продолжаться. 

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/247479616819249

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. На сегодняшний день газ домохозяйствам в Украине поставляют более 50 компаний.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облазов.

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Теги: НАК Нафтогаз, тарифы, НКРЭКУ, Денис Шмыгаль
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