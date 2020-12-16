"Власть вместо того, чтобы пересмотреть тарифы, планирует наказывать должников". Шахов предложил пересмотреть стоимость коммунальных услуг

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов отметил, что за год стоимость коммунальных услуг в Украине выросла на 57%. Властям страны нужно "не наказывать должников", а остановить рост тарифов, считает он.

По мнению Шахова, есть возможности для снижения тарифов в Украине Фото: Сергій Шахов / Facebook

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов 16 декабря заявил о необходимости пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, пишет "Обозреватель".

"За год стоимость коммунальных услуг выросла на 57%, а власть вместо того, чтобы пересмотреть тарифы, планирует жестко бороться с неплательщиками. Запретить выезд за границу, управлять транспортными средствами, пользоваться оружием, в планах даже отбирать квартиры. "Наш край" требует от власти остановить рост тарифов на коммунальные услуги, а не наказывать должников", – заявил депутат.

В первую очередь необходимо увеличить финансирование программ по энергоэффективности и провести аудит целевого использования заложенных в тариф средств на энергосбережение, считает Шахов.

Он говорит, что возможности для снижения тарифов есть.

За первые 10 месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатило 28,6 млрд грн, сообщали в Министерстве развития общин и территорий Украины. В ноябре, по данным Госстата, услуги ЖКХ в Украине подорожали на 8%.