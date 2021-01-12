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Шмыгаль анонсировал решения, которые поспособствуют установлению "справедливых цен на газ"

Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Глава правительства обсудил с нардепами вопрос тарифов на газ для населения и платы за его доставку.

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По словам Шмыгаля, на встрече с депутатами представители Минэнерго и "Нафтогазу" представили два плана, оба из которых приведут к снижению цены газа для населения
По словам Шмыгаля, на встрече с депутатами представители Минэнерго и "Нафтогазу" представили два плана, оба из которых приведут к снижению цены газа для населения
Фото: kmu.gov.ua

12 января глава правительства Денис Шмыгаль вместе с временно исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым обсудили с народными депутатами от "Слуги народа" вопрос тарифов на газ для населения. Это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, написал Шмыгаль в Telegram.

Как сообщил премьер-министр, на встрече с депутатами представители Минэнерго и "Нафтогазу" представили два плана, оба из которых "приведут к снижению платежек для людей".

"Основная тема разговора – это ситуация с тарифами для населения, прежде всего с тарифами на газ и его доставку. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения для обоих планов. Это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", – отметил Шмыгаль.

Днем ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о двух планах существенного снижения тарифов на газ для населения. Первый – это формирование тарифов на газ по формуле: "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину" – с временным ограничением маржы для газопоставщиков, его предлагает Министерство энергетики. Второй план от "Нафтогазу" предусматривает усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз".

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. На сегодняшний день газ домохозяйствам в Украине поставляют более 50 компаний.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облгазов.

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Теги: Денис Шмыгаль
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