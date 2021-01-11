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Тимошенко: Я требую дать людям газ по ценам, по которым он был закачан в подземные хранилища летом

Массовые митинги против высоких цен на коммунальные услуги связаны с тем, что украинцы понимают несправедливость власти и им не оставили выбора, заявила народный депутат Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

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Юлия Тимошенко: Может, мы пропустили момент, когда украинцы стали самыми состоятельными среди европейцев и с них теперь можно драть три шкуры?
Юлия Тимошенко: Может, мы пропустили момент, когда украинцы стали самыми состоятельными среди европейцев и с них теперь можно драть три шкуры?
Фото: ba.org.ua

Электроэнергия в Украине почти всем семьям после повышения тарифов обойдется вдвое дороже, а цена на отопление возрастет в полтора раза, заявила нардеп, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. В своем Facebook 11 января она обвинила правительство в непрофессионализме.

"Люди понимают очередную несправедливость власти и по всей стране выходят на массовые митинги, перекрывают дороги с требованием снижения тарифов. Людям не оставили выбора. Праздники прошли, пора сказать о неприятном. 2021-й, если монобольшинство будет работать так же некомпетентно, как сейчас, для украинцев будет тяжелее 2020-го. Ощутимо тяжелее. Новая власть решила дальше повышать тарифы. Это приведет к тому, что людям придется платить за коммуналку существенно больше. Электроэнергия почти всем семьям обойдется вдвое дороже, а цена на отопление возрастет в полтора раза", – написала политик.

Тимошенко подчеркнула, что в кризис другие страны стараются помочь населению и снизить финансовую нагрузку на бытовых потребителей коммунальных услуг, но в Украине власть действует наоборот.

"Иногда у меня складывается впечатление, что действующее правительство, принимая свои решения, вообще не прогнозирует их последствий. В то время, когда все наши страны-соседи, понимая, насколько существенно пандемия ударила по благосостоянию граждан, уменьшают цену энергоносителей, в Украине, наоборот, увеличивают. Может, мы пропустили момент, когда украинцы стали самыми состоятельными среди европейцев и с них теперь можно драть три шкуры? Для меня как человека, который в свое время справился с такими же вызовами, при этом сохраняя тарифы почти в 10 раз ниже нынешних, вывод очевиден: правительством руководят дилетанты, непрофессионализмом которых ради собственной выгоды пользуются международные спекулянты", – заявила она.

По словам главы "Батьківщини", цены на услуги ЖКХ завышены, но никто не несет за это ответственности.

"Недавно государственный аудит дал ответ на вопрос, куда идут доходы от необоснованно завышенных тарифов. Проверка официально установила, что 225 миллиардов гривен незаконно выведены из НАК "Нафтогаз" за пределы Украины! 225 миллиардов гривен!!! Только вдумайтесь в эту цифру! Это больше, чем кредиты, которые Украине дает МВФ!!! И это те деньги, которые незаконно вытащили из кармана каждого! Возможно, после обнародования результатов этого государственного аудита кто-то понес наказание? Нет! Ни предыдущий президент, под руководством которого тарифы выросли в 11 раз, ни "топ-менеджеры", под руководством которых НАК "Нафтогаз" превратился в воровское племя. Последних, наоборот, отправили на повышение!" – подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что главу правления "Нафтогазу" Андрея Коболева дополнительно назначили в наблюдательный совет еще одной компании – речь о мобильном операторе "Киевстар", а Витренко, который был исполнительным директором НАК "Нафтогаз", "вместо тюрьмы" поставили исполнять обязанности министра энергетики.

"При новой власти старые коррупционные схемы сохранились и стали еще более доходными! Нынешняя ситуация возмутительна еще и потому, что Украина имеет уникальные возможности для обеспечения своих граждан дешевыми энергоносителями. Это газ собственной добычи и еще дополнительно у нас есть подземные газовые хранилища, что позволяет покупать газ летом, в период низких цен, и по этим низким ценам продавать его украинцам в пик сезона, независимо от рыночной конъюнктуры. Эти хранилища не принадлежат ни власти, ни коррупционерам Коболеву и Витренко, ни международным стервятникам, они принадлежат каждому украинцу! Я требую дать людям газ по ценам, по которым он был закачан в подземные хранилища летом. Это позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза, что автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию", – написала политик.

Тимошенко подчеркнула, что 10 лет назад во главе правительства она провела страну через эпидемию гриппа и мировой финансовый кризис, "не повышая тарифов и не вгоняя страну в непосильные долги".

"Нынешний кризис, во многом углубленный именно некомпетентностью Кабмина, Украина также может пройти, не забирая у людей последнее! Как мое правительство выходило из кризиса? Воплощали в жизнь жесткую и эффективную антикризисную программу для сохранения экономики, не слушались "советов" внешних лоббистов и понимали, что главная задача власти – заботиться о людях. Не умеете сами эффективно управлять страной – спросите тех, кто знает, как это делать. Народ устал оплачивать ваши "реформы", больше напоминающие эксперименты на грани человечности. Ваши "таланты" уже довели страну "до ручки". Остановитесь, или вас остановят люди!" – подытожила лидер партии.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/3782107588493983

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облгазов.

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Теги: Юлия Тимошенко, коррупция, газ, экономика, НАК Нафтогаз, цены, тарифы, НКРЭКУ, ЖКХ, цена на газ, Кабмин
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