Аудит в "Нафтогазі" выявил прямые убытки госбюджету на 75 млрд грн – "Экономическая правда"

Проверки "Нафтогазу" Госаудитслужбой Украины выявили финансовые отклонения в компании на более чем 225 млрд грн, отмечает "Экономическая правда" со ссылкой на итоговый документ аудита.

Государственная аудиторская служба Украины в ходе анализа финансово-экономической деятельности "Нафтогазу" обнаружила прямые потери на сумму более 75 млрд грн. Об этом со ссылкой на итоговый "многостраничный документ" сообщает 6 октября "Экономическая правда".

Издание отмечает, что всего ревизоры насчитали недостатков и нарушений в работе компании более чем на 225 млрд грн.

Госаудитслужба обнаружила нарушения различного характера, в том числе продажу газа по заниженным ценам, безосновательную выплату премий членам правления "Нафтогазу", занижение стоимости услуг за транспортировку газа, провал программы увеличения добычи газа, нарушения при закупках и скрытое кредитование.

Отдельно "Экономическая правда" выделила четыре способа, с помощью которых "Нафтогаз" занижал выплаты дивидендов в госбюджет:

начисление резерва сомнительных долгов при неутвержденном финансовом плане;

нарушения в "Укртрансгазе", дочерней компании "Нафтогазу";

занижение доходов из-за неотражения в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов;

неподписание актов реализации газа в 2016–2018 годах.

Издание подчеркивает, что в "Нафтогазі" подтвердили факт получения результатов проверки. В компании рассказали, что ее специалисты предоставили свои возражения по поводу аудита.

2019 год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

За январь – июнь 2020 года "Нафтогаз" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. Такие результаты работы в компании объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.

Компания имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргазвидобування" и "Чорноморнафтогаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.

"Нафтогаз України" 26 августа отчитался о повышении цены газа для населения при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября до 5,24 грн за м³, объяснив это повышением стоимости газа на европейских газовых хабах накануне отопительного сезона.