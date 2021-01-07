Коболев, Пасько и Шимкив вошли в состав наблюдательного совета "Киевстара"

Акционеры мобильного оператора "Киевстар" 31 декабря 2020 года на три года избрали членами наблюдательного совета компании главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, сооснователя инвестиционного фонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько и главу совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.

Акционеры мобильного оператора "Киевстар" 31 декабря 2020 года избрали членами наблюдательного совета компании главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, сооснователя инвестиционного фонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько и главу совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива. Соответствующий документ опубликован 4 января 2021 года в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Этим решением также продлили полномочия членов наблюдательного совета:

Александра Казбеги (главный директор группы по стратегии "Веон Лтд");

Серкана Окандана (главный финансовый директор группы "Веон Лтд");

Каана Терзиоглу (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд");

Серджи Херреро Ногуэра (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд").

Члены наблюдательного совета избраны сроком на три года. Глава наблюдательного совета будет избран членами совета большинством голосов количественного состава. Предыдущий глава Херреро Ногуэра прекратил свои полномочия 31 декабря 2020 года, говорится в сообщении.