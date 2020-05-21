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У "Киевстара" технический сбой – пользователи остались без домашнего интернета

Пользователи мобильного оператора "Киевстар" с утра жалуются на отсутствие домашнего интернета и на то, что не могут дозвониться до службы поддержки. В компании сообщили, что произошла авария.

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В "Киевстаре" объяснили проблемы аварией, пообещали быстро устранить ее и компенсировать неудобства
В "Киевстаре" объяснили проблемы аварией, пообещали быстро устранить ее и компенсировать неудобства
Фото: pixabay.com

Клиенты мобильного оператора "Киевстар" утром 21 мая пожаловались на сбои в работе домашнего интернета, жалобы они опубликовали под постом провайдера в Facebook.

Пользователи жалуются на то, что более часа не работает интернет.

https://www.facebook.com/kyivstar/posts/3251482864895501

"Интернет уже час как пропал, а они в новые посты играют. Понятно теперь почему ни на звонки, ни на смс не отвечают. Картинки с вышивками то же святое", – написала Наталья Лысюк под постом "Киевстар" с поздравлением ко Дню вышиванки.

В "Киевстаре" объяснили проблемы аварией, пообещали быстро устранить ее и компенсировать неудобства.

"Друзья, сегодня возникли временные трудности в работе домашнего интернета из-за аварии.  Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить услуги. Мы понимаем, как вам сейчас нужен интернет", – сообщили на странице "Киевстар" в Facebook.

https://www.facebook.com/kyivstar/posts/3251583791552075

Телекоммуникационная компания "Киевстар" позиционирует себя как мобильный оператор Украины №1. У компании более 26 млн абонентов мобильной связи и около 860 тыс клиентов фиксированного интернета. Мобильная сеть охватывает все города Украины, а также более 28 тыс. сельских населенных пунктов.

Теги: интернет, Киевстар
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