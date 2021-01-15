В Житомире участники тарифного протеста ворвались в облсовет, в Полтаве и Одессе перекрыли дороги

Тарифные протесты под общим названием "Стоп тарифный геноцид" в Украине продолжаются, несмотря на обещание Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

В Житомире недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги ворвались в облсовет. Люди прорвались сквозь охрану и заняли сессионный зал. Видео в Facebook опубликовал местный житель Владимир Михалец.

"Если депутаты не понимают проблем своих избирателей, то избиратели идут к ним", – прокомментировал он штурм облсовета.

Акция протеста 15 января началась на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чоповского, пишет "Суспільне-Житомир". В ней приняли участие около 250–300 человек. Протестующие двинулись в Житомирский облсовет и прорвались внутрь. Впоследствии вместе с представителями власти протестующие перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на газ.

В Житомирском облсовете заявили, что к моменту прихода активистов, президиум областного совета уже принял решение обратиться в Кабмин, Антимонопольный комитет и НКРЭКУ с требованием не повышать тарифы на газ и электроэнергию, учитывая неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в условиях пандемии. "На сегодня в облсовете нет ни одного депутата, который поддерживает повышение тарифов на газ и электроэнергию. Я полностью на стороне возмущенных граждан", – заявил председатель облсовета Владимир Федоренко, подчеркнув, что такие вопросы регулируются исключительно на уровне центральных органов власти.

По информации Telegram-канала "Протест", акции "Стоп тарифный геноцид" с требованием снизить цену на газ 15 января проходят в Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве.

Сообщается, что в Одессе и Полтаве протестующие перекрыли центральные улицы города. На фото с места событий люди стоят вдоль пешеходных переходов с транспарантами и файерами в руках.

В Песочине Харьковской области перекрыли трассу. В Харькове люди пикетируют облсовет.

В Лубнах протестующие блокируют мэрию.

Во Львове, по данным канала, полиция пыталась помешать протестующим передать обращение чиновникам обладминистрации.

Опубликованы фото с протестов и из других городов.

Акции протеста, связанные с увеличением коммунальных тарифов, продолжаются в Украине с начала января. Они уже проходили во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

С января в Украине тарифы на распределение газа выросли почти в два раза: в этом году стоимость данной услуги должна составить около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января правительство решило ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона. В этот период цена газа для всех бытовых потребителей должна составлять 6,99 грн за 1 м³.

Нардеп Юлия Гришина анонсировала утверждение новых тарифов с 19 января. По ее прогнозам, с февраля суммы в платежках заметно уменьшатся.