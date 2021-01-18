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Глава Еврокомиссии призвала власти РФ освободить Навального

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что осуждает задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Она подчеркнула, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России.

Фон дер Ляйен: Мы будем внимательно следить за ситуацией
Фон дер Ляйен: Мы будем внимательно следить за ситуацией
Фото: EPA

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала российские власти немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Ее заявление 18 января опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"Я осуждаю задержание Алексея Навального вчера российскими властями после его возвращения в Россию. Российские власти должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность. Задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. Мы также по-прежнему ожидаем проведения тщательного и независимого расследования покушения на жизнь Алексея Навального. Мы будем внимательно следить за ситуацией", – сказала она.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Политик был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

13 января 2021 года Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым и готов возвращаться в Москву. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. 

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области).

Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

18 января Химкинский горсуд начал рассматривать избрание Навальному меры пресечения.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
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