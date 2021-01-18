Тихановская о переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси: Это победа

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает победой решение Международной федерации хоккея не проводить чемпионат мира по хоккею в Минске. Об этом она заявила в Telegram.
"Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа, потому что у [Александра] Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего и сделали это вместе", – написала она.
Тихановская заявила, что так происходит, когда люди объединяются.
"Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в "лагерь". Дорогие белорусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше", – добавила она.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. Латвия в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией после выборов президента.
В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси. 18 января Международная федерация хоккея сообщила, что решила не проводить соревнования в Беларуси и рассмотрит возможность проведения соревнования только в Латвии.
С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.