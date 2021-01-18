Тихановская о переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси: Это победа

Александру Лукашенко не удалось показать, что у него "все под контролем", заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя решение Международной федерации хоккея не проводить чемпионат мира в Минске.

Тихановская: Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает победой решение Международной федерации хоккея не проводить чемпионат мира по хоккею в Минске. Об этом она заявила в Telegram.

"Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа, потому что у [Александра] Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего и сделали это вместе", – написала она.

Тихановская заявила, что так происходит, когда люди объединяются.

"Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в "лагерь". Дорогие белорусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше", – добавила она.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. Латвия в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией после выборов президента.

В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси. 18 января Международная федерация хоккея сообщила, что решила не проводить соревнования в Беларуси и рассмотрит возможность проведения соревнования только в Латвии.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.