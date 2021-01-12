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Российский журналист Караулов: Лукашенко уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее

Российский журналист Андрей Караулов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что Александр Лукашенко, находящийся у власти в Беларуси с 1994 года, "потерял чуйку", перестал быть человеком и стал диктатором.

Караулов: Кличка Лукашенко Лось. Кто придумал? Уж не Владимир ли Владимирович здесь, в кругах?
Караулов: Кличка Лукашенко Лось. Кто придумал? Уж не Владимир ли Владимирович здесь, в кругах?
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Российский журналист Андрей Караулов считает, что Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, с позором уйдет из политики. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое сегодня вечером выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" (трансляция начнется в 18.00). 

Гордон спросил у Караулова, почему он назвал Лукашенко "политическим импотентом".

"Он перегрел республику. Он не понял, что он перешел в собственную противоположность. Александр Григорьевич повторил ошибки многих. В России, на Украине, в Белоруссии все очень быстро переходит в свою противоположность. Демократы оказываются фашистами, а такие люди, как Лукашенко, который сделал больше, чем [первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр] Машеров для своей страны, который реально спасал ее в 90-е и не только, потерял чуйку и перестал быть человеком, стал диктатором", – считает Караулов.

Он отметил, что Лукашенко ошибся, когда начал расправляться с политическими оппонентами. 

"Нельзя отправлять в тюрьмы всех, кто хочет баллотироваться [в президенты], кроме [Светланы] Тихановской. Он бы сегодня и ее отправил", – сказал журналист. 

Он считает, что Лукашенко оказался глупым и безжалостным диктатором. 

"Он уйдет. Он уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее. Он этого не понял, – отметил Караулов. – Я дважды выступал перед выборами и говорил, что он действительно заводы сохранял, не было как у нас. Все правда. Я и сейчас это скажу. Но при этом он оказался абсолютным, глупым, одиноким, безжалостным, как все глупцы, диктатором. Он перегрел республику так, как умный человек в XXI веке не мог сделать. Он больше чем импотент. Он предал, сам того не понимая, себя растоптал, семью свою растоптал и память о себе растоптал этими танками и идиотскими заявлениями". 

Караулов считает, что президент "может быть идиотом, каннибалом", но не должен быть смешным. 

"Его кличка Лось. Кто придумал? Уж не Владимир ли Владимирович [Путин] здесь, в кругах? Ну не может быть президент Лось. Пусть Саша не обижается. Я к нему всегда относился... Мы на "ты" с ним были в определенные годы. Я говорил ему: "Саша, напиши книгу, предисловие к [белорусскому писателю] Василю Быкову, издай трехтомник. Не издавал Машеров трехтомник – издай ты. "Круглянский мост" – великая книга". – "Андрей, он Позняк (имеется виду, что Быков был соратником белорусского  оппозиционера диссидента Зенона Позняка, который живет в эмиграции. "ГОРДОН"), он оппозиция..." Мы в бане сидели, прости меня. В бане. Я еще с девкой пришел. Он нормально на нее реагировал", – рассказал журналист. 

Гордон уточнил, когда, по мнению Караулова, Лукашенко уйдет. 

"А уже неважно когда. Он уже ушел. Его уже нет", – ответил журналист.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более  25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Андрей Караулов, диктатура, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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