Правительство Японии назначило ответственного за вакцинацию от COVID-19. Начать кампанию планируют до конца февраля

Министр по делам административной реформы Японии Таро Коно, который стал ответственным за процесс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, заявил, что в Японии необходимо как можно быстрее вакцинировать "много людей".

Правительство Японии назначило министра по делам административной реформы Таро Коно ответственным за процесс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом премьер-министр Японии Есихидэ Суга рассказал на пресс-конференции 18 января, пишет Kyodo News.

Суга назвал вакцинацию решающим фактором в борьбе с пандемией СOVID-19. Он призвал начать кампанию массовой иммунизации граждан страны до конца февраля.

По данным Kyodo News, роль Коно на новой должности заключается в обеспечении бесперебойной координации между ведомствами и сторонами, задействованными в кампании. Министр заявил, что необходимо обеспечить, чтобы в стране "много людей были вакцинированы как можно быстрее".

Япония в 2021 году принимает Олимпийские игры, они должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020-го, но из-за пандемии были отложены на год. Суга высказывал уверенность в том, что страна проведет их. В интервью JoongAng Ilbo Коно говорил, что это будет возможным лишь в при условии проведения вакцинации.