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"Из-за аннексии Крыма". Экс-премьер Японии Абэ назвал причину, помешавшую заключить мирный договор с Россией

Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, но все сорвалось из-за российской аннексии Крыма, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Абэ: Аннексия Крыма повлияла на мирный договор с Россией
Абэ: Аннексия Крыма повлияла на мирный договор с Россией
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года были максимально близки к заключению мирного договора, который страны не подписали после окончания Второй мировой войны. Их планам помешала аннексия Крыма Россией, заявил Абэ в интервью изданию Nikkei 26 сентября.

По словам политика, в декабре 2016 года он видел активные действия Путина по разрешению спора.

Было понимание, что страны наконец приближаются к переговорам о заключении договора, вспомнил Абэ.

Но в итоге договор так и не подписали. Абэ сослался на внешние факторы, а именно на эскалацию напряженности между Вашингтоном и Москвой после аннексии украинского Крыма.

Из-за аннексии Крыма против России введены санкции. В частности, страны Евросоюза ввели несколько санкционных пакетов за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины (ограничительные меры начали вводить в 2014 году). В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (именно по ним сегодня дипломаты приняли решение), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021-го). 

У России и Японии не урегулированы территориальные споры из-за четырех островов Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Япония добивается возвращения этих островов под юрисдикцию Токио.

В сентябре 2018 года Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

14 ноября на встрече в Сингапуре с Путиным Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ноябре, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

Абэ 28 августа объявил об уходе в отставку. Он принял такое решение, так как "не мог выносить правильные суждения из-за болезни". На посту его сменил 71-летний Суга, став 99-м премьером Японии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Япония, аннексия, Синдзо Абэ, Курильские острова, Есихидэ Суга
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