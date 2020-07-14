Дмитрий Гудков: Путин может отдать Курилы – и ему за это ничего не будет

Российский сенатор Андрей Клишас внес в Госдуму законопроект, который разрешает президенту РФ Владимиру Путину раздавать территорию страны, заявил российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

Гудков: Если закон будет принят, то Путин может отдать Курилы или любую другую часть России Фото: Дмитрий Гудков / Facebook

В российской Госдуме рассматривают закон, который разрешает президенту РФ Владимиру Путину передачу российских земель другим государствам. Об этом 14 июля сообщил российский оппозиционер Дмитрий Гудков, соответствующее видео опубликовано на личном YouTube-канале политика.

"Помните, как Путин говорил, что новая конституция защитит суверенитет России и ее границы? А теперь я вам расскажу, как он вас с нами обманул. Зря жители Курил радовались новым поправкам, зря устанавливали в центре Новокурильска памятную табличку с текстом новой поправки, которая запрещает отчуждение территорий. Потому что сенатор [Андрей] Клишас внес в Госдуму законопроект, который на самом деле разрешает Путину раздавать территории", – говорит он.

Гудков отметил, что в действующем законе РФ о противодействии экстремизму предусматривается наказание за отчуждение территорий. Клишас же внес поправку, которая предполагает отсутствие такого наказания за отчуждение территории в случае "делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с определенными государствами".

Делимитация – это определение общего положения и направления госграницы между сопредельными государствами путем переговоров. Демаркация – проведение госграницы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками, редемаркация – проверка или замена этих знаков.

"Если закон будет принят, то Путин может отдать Курилы или любую другую часть России и ему за это ничего не будет. Ну а обычных людей у нас как сажали, так и буду сажать. В этом Россия постоянна как никогда", – подчеркнул он.

В октябре 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией, который так и не был заключен между странами по итогам Второй мировой войны, после того как Курильские острова войдут в состав Японии.

В ноябре на встрече в Сингапуре с российским президентом Владимиром Путиным японский премьер пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в ноябре, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

8 января японское издание Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники, близкие к российско-японским переговорам, сообщило, что Япония предложит РФ отказаться от взаимных компенсаций по Курилам.

В апреле прошлого года японское издание The Japan Times сообщило, что из ежегодного доклада правительства Японии, посвященного внешнеполитическому курсу государства, убрали слова о принадлежности Японии четырех южных островов Курильской группы, захваченных СССР в конце Второй мировой войны.