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В Германии могут обязать носить респираторы FFP2 вместо обычных масок

Власти Баварии обязали граждан носить респираторы FFP2 вместо обычных масок, такое же решение могут принять и по всей Германии, сообщает Deutsche Welle.

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Уязвимым группам населения респираторы в Баварии буду выдавать бесплатно
Уязвимым группам населения респираторы в Баварии буду выдавать бесплатно
Фото: depositphotos.com

Власти немецкой федеральной земли Бавария обязали граждан в публичных местах носить респираторы FFP2 вместо обычных масок. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что уязвимые группы населения (люди в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями) смогут получить в аптеках 12 респираторов FFP2 бесплатно.

Deutsche Welle подчеркивает, что 19 января главы всех 16 немецких федеральных земель должны принять решение о более жестких карантинных мерах на встрече с федеральным правительством и могут последовать примеру Баварии.

Как отмечает The Guardian, при правильном ношении респираторов типа FFP2 они фильтруют не менее 94% частиц. Они являются более дорогими средствами защиты, чем обычные маски, их розничная цена составляет от 2 до 5 за штуку.

Вместе с тем, немецкий вирусолог и профессор Гамбургского университета Йонас Шмидт-Чанасит в комментарии изданию отметил, что в большинстве случаев респираторы FFP2 будут неэффективными, если они надеты неправильно: люди будут дышать через промежуток между маской и лицом, а не через специальный фильтр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, в Германии к 18 января подтвердили более 2 млн млн случаев болезни. Умерло более 47 тыс. человек, 1,7 млн – выздоровели.

Теги: Германия, Бавария, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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