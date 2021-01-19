В Германии могут обязать носить респираторы FFP2 вместо обычных масок

Власти Баварии обязали граждан носить респираторы FFP2 вместо обычных масок, такое же решение могут принять и по всей Германии, сообщает Deutsche Welle.

Власти немецкой федеральной земли Бавария обязали граждан в публичных местах носить респираторы FFP2 вместо обычных масок. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что уязвимые группы населения (люди в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями) смогут получить в аптеках 12 респираторов FFP2 бесплатно.

Deutsche Welle подчеркивает, что 19 января главы всех 16 немецких федеральных земель должны принять решение о более жестких карантинных мерах на встрече с федеральным правительством и могут последовать примеру Баварии.

Как отмечает The Guardian, при правильном ношении респираторов типа FFP2 они фильтруют не менее 94% частиц. Они являются более дорогими средствами защиты, чем обычные маски, их розничная цена составляет от €2 до €5 за штуку.

Вместе с тем, немецкий вирусолог и профессор Гамбургского университета Йонас Шмидт-Чанасит в комментарии изданию отметил, что в большинстве случаев респираторы FFP2 будут неэффективными, если они надеты неправильно: люди будут дышать через промежуток между маской и лицом, а не через специальный фильтр.