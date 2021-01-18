Глава МИД Германии считает, что вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны

По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, разрешение вакцинированным от коронавируса людям ходить в рестораны и кино могло бы означать соблюдение основных прав вакцинированных людей.

Маас: Привитый человек больше не будет отнимать у кого-то аппарат искусственной вентиляции легких Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за разрешение для вакцинированных от коронавируса людей ходить в кино и рестораны. Об этом 17 января сообщил Bild.

Издание отметило, что заявление Мааса противоречит позиции канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии, к которой он принадлежит.

Маас заявил, что речь идет не о привилегиях, а об основных правах вакцинированных людей.

По его словам, государство ограничило людей в правах во время пандемии коронавируса, чтобы уменьшить нагрузку на больницы и снизить темпы распространения COVID-19.

Маас отметил, что пока неизвестно, могут ли вакцинированные инфицировать других людей, но "привитый человек больше не будет отнимать у кого-то аппарат искусственной вентиляции легких" и это означает, что "устранена по крайней мере одна основная причина ограничения основных прав".

Издание пишет, что министр внутренних дел Хорст Зеехофер отверг введение "особых прав" для вакцинированных. Маас возразил ему, заявив, что "это приведет к неравенству в переходный период, но пока для этого есть объективная причина, это конституционно оправдано".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Германии, по состоянию на 18 января, подтвердили 2 млн случаев коронавируса, умерло 46,9 тыс. человек, 1,7 млн выздоровели.

По данным Bloomberg, в Германии сделали более 1 млн прививок от коронавируса по состоянию на 16 января.