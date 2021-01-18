В Германии обнаружили неизвестный штамм коронавируса, анализы направили в клинику "Шарите"

Специалисты лаборатории немецкой больницы Гармиш-Партенкирхена обнаружили мутировавший коронавирус при исследовании мазков на прошлой неделе. Образцы передали в берлинскую клинику "Шарите".

В немецкой клинике Гармиш-Партенкирхена выявили новую мутацию коронавируса у трех пациентов. Об этом пишет издание Muenchner Merkur 18 января.

Врачи пытаются справиться с ситуацией. В настоящее время в больнице 52 пациента и 21 болен COVID-19. Управляющий директор больницы Франк Нидербюль констатировал, что с начала пандемии во всем мире обнаружили более 12 тыс. мутаций коронавируса.

Специалисты лаборатории больницы впервые обнаружили мутацию на прошлой неделе при исследовании мазков больных. Замороженные образцы направили в берлинскую клинику "Шарите". Там специалисты заключили, что речь идет о совершенно новом варианте коронавируса, но его особенности еще не известны.

Главный врач-педиатр клиники Гармиш-Партенкирхена Клеменс Стокклаузнер сказал, что подробный анализ стоит ждать не ранее конца января. Пока никто не может сказать, откуда появился новый вариант вируса. В самой больнице зараженных мутировавшим коронавирусом поместили в изолированные зоны на пятом и шестом этажах.