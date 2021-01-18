В Германии обнаружили неизвестный штамм коронавируса, анализы направили в клинику "Шарите"

В немецкой клинике Гармиш-Партенкирхена выявили новую мутацию коронавируса у трех пациентов. Об этом пишет издание Muenchner Merkur 18 января.
Врачи пытаются справиться с ситуацией. В настоящее время в больнице 52 пациента и 21 болен COVID-19. Управляющий директор больницы Франк Нидербюль констатировал, что с начала пандемии во всем мире обнаружили более 12 тыс. мутаций коронавируса.
Специалисты лаборатории больницы впервые обнаружили мутацию на прошлой неделе при исследовании мазков больных. Замороженные образцы направили в берлинскую клинику "Шарите". Там специалисты заключили, что речь идет о совершенно новом варианте коронавируса, но его особенности еще не известны.
Главный врач-педиатр клиники Гармиш-Партенкирхена Клеменс Стокклаузнер сказал, что подробный анализ стоит ждать не ранее конца января. Пока никто не может сказать, откуда появился новый вариант вируса. В самой больнице зараженных мутировавшим коронавирусом поместили в изолированные зоны на пятом и шестом этажах.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, Германия входит в десятку стран по заболеваемости COVID-19. В стране к 18 января подтвердили более 2,05 млн случаев болезни. Умерло 46,9 тыс. человек, а 1,7 млн – выздоровели.
Со 2 ноября прошлого года в Германии действует ряд ограничений в связи с эпидемией коронавируса. В середине декабря они были расширены до жесткого локдауна. По всей стране закрылись магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, закрылись детские сады. Локдаун должен был действовать до 10 января, но его продлили до конца месяца.