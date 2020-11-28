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В Лондоне посетителей пабов и ресторанов обяжут оставлять заведение сразу после приема пищи

В британских городах, находящихся на втором уровне эпидемиологической опасности, пабы и рестораны обяжут закрываться в 23.00 по Гринвичу.

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С 4 декабря в Великобритании начнут действовать ужесточенные карантинные меры, которые ограничат работу пабов и ресторанов
С 4 декабря в Великобритании начнут действовать ужесточенные карантинные меры, которые ограничат работу пабов и ресторанов
Фото: depositphotos.com

С 4 декабря в Лондоне и еще нескольких регионах Великобритании посетителей пабов и ресторанов обяжут покинуть заведение после приема пищи. Об этом сообщает BBC.

Такое ограничение коснется всех городов, которые будут находиться на втором уровне эпидемиологической опасности. В таких регионах пабы и рестораны должны закрываться в 23.00 по Гринвичу, а последние заказы принимаются на час раньше.

Жители этих регионов могут общаться внутри заведений только с людьми, с которыми живут, или с теми, кто находится в так называемом "пузыре поддержки", если человек живет один. Группы до шести человек могут встречаться на улице, но при этом необходимо соблюдать социальное дистанцирование.

В регионах, находящихся на третьем уровне, запрещено общаться с кем-либо за пределами дома. Заведения общественного питания, такие как бары, пабы, кафе и рестораны, должны оставаться закрытыми, за исключением услуг доставки и еды навынос.

Почти вся Великобритания находится на втором или третьем уровне, и только Корнуолл, остров Уайт и острова Силли находятся на первом уровне. Financial Times отмечает, что Лондон попадает в зону со вторым уровнем.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании COVID-19 подтвердили у 1,6 млн человек, из них 57,6 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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