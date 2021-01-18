В США мужчина прожил в аэропорту три месяца – боялся лететь домой из-за коронавируса

36-летний житель Лос-Анджелеса прятался в зоне безопасности аэропорта с чужим бейджем.

В Чикаго в Международном аэропорту ОʼХара задержали мужчину из Калифорнии, который три месяца притворялся сотрудником аэропорта. Об этом сообщает Chicago Tribune.

36-летний Адитья Сингх прилетел в Чикаго из Лос-Анджелеса 19 октября и с тех пор жил в зоне безопасности аэропорта. Сообщается, что едой с ним делились другие пассажиры, а персонал не обращал на него внимания. Мужчину заметили 16 января. К нему подошли двое сотрудников United Airlines и попросили предъявить документы. Сингх показал им бейдж операционного менеджера аэропорта, который он носил на шее. Настоящий владелец бейджа заявил о его пропаже 26 октября.

Полицейским Сингх рассказал, что "боялся возвращаться домой из-за COVID", а бейдж нашел в аэропорту.

Судья Сюзанна Ортис, которая рассматривала дело, сильно удивилась, когда услышала описание ситуации от прокурора. Она переспросила, верно ли она понимает, что "неуполномоченное лицо, не являющееся работником аэропорта, с 19 октября по 16 января проживало в запрещенной части аэропорта" и никто его не обнаружил.

Сингху предъявили обвинение в незаконном проникновении на запретную территорию и мелкой краже. Ему назначили залог в $1 тыс.

Как уточнил его государственный защитник, Сингх живет в пригороде Лос-Анджелеса. Сейчас он не работает, хотя изучал гостиничный бизнес и имеет степень магистра. Судимостей у него до сих пор не было. Зачем он приехал именно в Чикаго, не уточняется.

Следующее слушание запланировано на 27 января.