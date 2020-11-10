Британский словарь Collins назвал "локдаун" самым популярным словом года

Британский онлайн-словарь Collins назвал "локдаун" (lockdown) самым популярным словом 2020 года. Об этом сообщается на сайте Collins.
"Наши лексикографы выбрали "локдаун" словом года, потому что это объединяющий опыт для миллиардов людей во всем мире, которые коллективно сыграли свою роль в борьбе с распространением COVID-19. Collins зарегистрировал более четверти миллиона случаев использования слова "локдаун" в течение 2020 года по сравнению с 4 тыс. в предыдущем году", – говорится в сообщении.
"Локдаун" – мера сдерживания, применяемая правительствами всего мира для смягчения распространения COVID-19. Несколько других слов, связанных с пандемией и не только, попали в более длинный список главных слов года по версии Collins:
В 2019 году словом года по версии Collins была "климатическая забастовка", пишет The Guardian, а в 2018-м – "одноразовый".