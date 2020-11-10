Британский словарь Collins назвал "локдаун" самым популярным словом года

Слово "локдаун" в 2020 году использовали более 250 тыс. раз, сообщает британский онлайн-словарь Collins.

Локдаун – мера сдерживания, применяемая правительствами всего мира для смягчения распространения COVID-19 Скриншот: collinsdictionary.com

Британский онлайн-словарь Collins назвал "локдаун" (lockdown) самым популярным словом 2020 года. Об этом сообщается на сайте Collins.

"Наши лексикографы выбрали "локдаун" словом года, потому что это объединяющий опыт для миллиардов людей во всем мире, которые коллективно сыграли свою роль в борьбе с распространением COVID-19. Collins зарегистрировал более четверти миллиона случаев использования слова "локдаун" в течение 2020 года по сравнению с 4 тыс. в предыдущем году", – говорится в сообщении.

"Локдаун" – мера сдерживания, применяемая правительствами всего мира для смягчения распространения COVID-19. Несколько других слов, связанных с пандемией и не только, попали в более длинный список главных слов года по версии Collins:

коронавирус;

BLM (Black lives matter – слоган активистов, борющихся за права темнокожих в США);

ключевой сотрудник – общее название работников важнейших сфер государства;

отпуск;

самоизоляция;

дистанцирование;

МЭГзит – походит от соединения имени Меган и "exit" (выход). Этим словом назвали отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевских полномочий;

тиктокер – пользователь приложения TitTok;

мокпан – форма видеоблогинга, представляющая собой трансляцию поедания большого количества пищи в реальном времени.

В 2019 году словом года по версии Collins была "климатическая забастовка", пишет The Guardian, а в 2018-м – "одноразовый".