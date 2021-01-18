Шведская компания Cyxone хочет протестировать свой препарат от коронавируса в Украине

Cyxone уже получила разрешение на проведение исследований своего препарата от коронавируса в Польше и ждет ответа от соответствующих органов Украины, Словакии и Венгрии на проведение исследований и в этих странах.

Шведская биотехнологическая компания Cyxone подала заявку на проведение второй фазы клинических испытаний своего препарата от коронавируса Rabeximod в Украине. Об этом 15 января сообщалось на сайте компании.

Cyxone отметила, что уже получила разрешение на проведение исследований в Польше и ждет ответа от соответствующих органов Украины, Словакии и Венгрии.

В компании подчеркнули, что исследование препарата Rabeximod должно оценить его эффективность для пациентов, страдающих COVID-19 средней степени тяжести, которым требуется кислородное лечение, но не поддержка искусственной вентиляции легких. Их лекарство должно предотвратить развитие тяжелой формы болезни.

"Этот новый способ действия по контролю гиперактивированных иммунных клеток в легких дает надежду на то, что можно предотвратить развитие острого заболевания", – добавили в Cyxone.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, в мире к 18 января подтвердили 95,3 млн случаев болезни. Умерло более 2 млн человек, почти 52,5 млн – выздоровели.