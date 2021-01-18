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Нардеп от "Слуги народа" Мошенец рассматривает коронавирус как разновидность "биологического оружия"

Парламентарий от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что биологическое оружие "намного хуже, чем ядерное", и отметила, что в его разработке Китай "вышел на первую линию".

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По мнению Мошенец, биологическое оружие "намного хуже, чем ядерное"
По мнению Мошенец, биологическое оружие "намного хуже, чем ядерное"
Фото: Олена Мошенець / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире телеканала "Наш" 17 января высказала мнение, что коронавирус SARS-CoV-2 может быть разновидностью биологического оружия. Видео опубликовано на YouTube-странице телеканала.

"Должна констатировать, что холодная война с угрозами использования ядерного оружия переходит или перешла уже даже до [использования] биологического оружия. Это для меня хуже. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", – сказала Мошенец.

Журналистка телеканала уточнила, рассматривает ли депутат коронавирус SARS-CoV-2 как разновидность биологического оружия.

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, так же, как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать, сколько их, где и в каких странах, и хотя бы понимать масштабы, а о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, – ну, тут сложнее сказать. Коронавирус может быть хорошим примером того, как это может быть. Даже без ядерного оружия", – считает Мошенец.

ВИДЕО
Видео: Наш / YouTube

В декабре однопартиец Мошенец Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала "Наш", что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19". В январе Камельчук написал в Facebook, что вакцинация от COVID-19 "приносит смерти", а тканевые маски не защищают от вирусов. Соцсеть удалила пост политика.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 18 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 95 млн 155 тыс. случаев инфекции, 2 млн 33 тыс. заболевших умерли, 52 млн 400 тыс. выздоровели. В Украине коронавирус подтвердили у 1,163 млн человек, умерло 20 869 заболевших, выздоровело 871 196 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Теги: оружие, депутаты, YouTube, холодная война, видео, болезнь, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Юрий Камельчук, Елена Мошенец
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