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Украина ведет переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum

Украина может закупить вакцину у индийской компании Serum Institute. Однако будет ли это вакцина, разработанная самой компанией, или вакцина других компаний, произведенная в Serum, пока неизвестно.

Украина уже заключила контракт на поставку вакцины от Sinovac
Украина уже заключила контракт на поставку вакцины от Sinovac
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute. Об этом на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, отмечает "Интерфакс-Украина".

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем – компанией Serum Institute, которая может производить американскую вакцину Novavax и имеет возможность производить вакцину компании AstraZeneca на данный момент", – сказал он.

Вместе тем Иващенко не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 18 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,163 млн человек, умерло 20 869 заболевших, выздоровело 871 196 человек.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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