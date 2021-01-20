Гройсман: Многие страны уже начали вакцинироваться, а нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Такое прощать нельзя

Решения, которые принимает украинская власть в борьбе с коронавирусом, неадекватны либо не отвечают реальным потребностям, считает экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украинская власть принимает запоздалые решения в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала "Украина 24".

По его мнению, решения, которые сейчас принимаются, "либо неадекватные, либо не отвечают реальным потребностям".

"У нас такие реалии, что украинская власть послезавтра принимает решения, которые надо было принять позавчера. Этот недальновидный подход причиняет страдания людям. Мы сейчас все окутаны этой сумасшедшей пандемией", – заявил он.

Политик рассказал, что обращался к власти насчет закупки вакцин. В конце марта он написал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю официальное письмо, в котором посоветовал провести переговоры с европейскими партнерами и присоединиться к ним, чтобы сделать контракты на закупку вакцин в Украину, когда они будут разработаны. Ответа Гройсман не получил, но в июле, по его словам, премьер в прямом эфире ответил ему, что это уже сделано.

"Что мы видим сегодня? Европейский союз начал вакцинироваться, многие страны мира начали, закупили вакцину, а в Украине нет вакцины, при этом нам втридорога предлагают какую-то вакцину из Китая. Почему 40 млн украинцев должны быть ограничены в праве победить эпидемию? Или мы будем каждый день 100–200 человек хоронить, врачи будут падать с ног, экономика будет остановлена, люди будут страдать? Мы будем иметь проблему с пандемией весь 2021 год. Просто стыдно. Я считаю, что за такое прощать нельзя", – заявил Гройсман.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В мире, по данным Bloomberg, 51 страна уже начала вакцинацию.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, отметили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может получить до конца февраля 2021 года.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

14 января Степанов высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.