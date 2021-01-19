Украинские тесты на антиген COVID-19 имеют большой экспортный потенциал – эксперт

Качественные украинские тесты на антиген COVID-19 под названием DIA-SARS-CoV-2-Ag-R выигрывают за счет низкой цены в 70 грн, считает экономический эксперт Виктор Медведь.

Тест может выявлять COVID-19 у больного за семь дней до появления первых симптомов Фото: EPA

Украинские тесты на антиген COVID-19 DIA-SARS-CoV-2-Ag-R имеют большой экспортный потенциал, сказал в комментарии агентству УНН экономический эксперт Виктор Медведь.

"Безусловно, он [экспортный потенциал] есть. Но тут нужно рассматривать о каких направлениях речь. Если это направление стран не развитых экономик – это очень даже возможно, потому что там ключевым вопросом является цена. В других странах в основном идет протекция своего рынка. Допустим, Индия – свой, Европа и Америка – тоже, туда будеn сложнее попасть, они защищают внутреннего производителя очень сильно", – объяснил он.

Экономист отметил, что качественные украинские тесты выигрывают за счет низкой цены – 70 гривен.

"Потенциал есть и большой. Даже учитывая, что продажа в условиях капиталистической системы – очень сложный процесс", – добавил Медведь.

Главный технолог украинской компании-разработчика тестов "Диапроф-Мед" Андрей Горлов сказал УНН, что тест DIA-SARS-CoV-2-Ag-R может выявлять COVID-19 у больного за семь дней до появления первых симптомов. Специалист уверен, что такая чувствительность теста делает его эффективным инструментом для выявления бессимптомных опасных носителей коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что на сегодняшний день закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя "Украинские генетические технологии" как по государственному заказу, так и частными лабораториями. ПЦР-тесты для определения коронавируса, изготовленные в России, в Украине не используются, полдчеркнул министр.