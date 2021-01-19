В Украине большинство ПЦР-тестов покупаются у украинского производителя – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал фейком информацию об использовании произведенных в России ПЦР-тестов для проверки украинцев на коронавирус.

В Украине не используются ПЦР-тесты для определения коронавируса, изготовленные в России. Об этом на брифинге 19 января заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это не просто информация, которая не соответствует действительности. Это какой-то очередной фейк, которые очень часто распространяются в нашей стране", – сказал он.

По словам министра, страна закупала тесты из Китая, США, Кореи, Польши, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Австрии, Чехии, Турции, Сингапура.

"Как вы видите, Российской Федерации здесь нет. Подчеркиваю, что на сегодняшний день закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя "Украинские генетические технологии" как по государственному заказу, так и частными лабораториями", – отметил Степанов.

В Украине по состоянию на 19 января подтвердили 1 167 655 случаев коронавирусной инфекции, из них 3939 – за последние сутки. Скончалось 21 046 пациентов с COVID-19, выздоровело 886 248 человек.

С начала эпидемии в стране, по данным Кабмина, провели почти 6 млн тестирований.