Гройсман: То, что происходит в образовании, – вообще аут

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман раскритиковал работу Министерства образования и науки.

Когда журналистка спросила, кто из действующих членов Кабинета Министров Украины "на своем месте", Гройман отметил, то есть "три – четыре человека", которых он считает хорошими специалистами, но не стал называть имен.

Экс-премьер также не сказал, кого считает из министров некомпетентным.

"Знаете, я практически их не знаю. Мне кажется, то, что происходит в образовании, – это вообще аут. Мне кажется, в армии очень много проблем – все тоже как бы назревает, назревает и назревает. В экономике – я об этом сказал. То есть я говорю о проблематике, и уже можно сказать, насколько эффективно с ней справляются", – пояснил он.

Гройсман отметил, что в системе образования "не было важных решений, которые должны были быть" в условиях пандемии коронавируса.

"Я бы считал, что в школах нужно было вводить немедленно системное тестирование. Например, каждая школа раз в неделю делает тесты детям", – рассказал экс-премьер.

Гройсман: Если ситуация будет становиться все хуже и хуже, досрочные парламентские выборы неизбежны. Читайте полную версию интервью

Министерство образования и науки Украины возглавляет доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Сергей Шкарлет, который в 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета.

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