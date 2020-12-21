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Гройсман: В госбюджете на 2021 год нет экономики и людей

В Украине наблюдается кризис платежей, потому что государству не хватает денег. Ситуация не очень хорошая и требует антикризисного решения, сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший глава украинского правительства Владимир Гройсман.

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Гройсман: Лучше жить в 2021 году с худшим бюджетом, нежели вообще без него
Гройсман: Лучше жить в 2021 году с худшим бюджетом, нежели вообще без него
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Украинская экономика не имеет системной и серьезной поддержки в бюджете на следующий год. Такое мнение бывший глава украинского правительства Владимир Гройсман выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Вот я смотрю на бюджет страны 2021 года. Первое, что хочу сказать: очень важно, чтобы даже такой бюджет, который они подготовили, парламент принял. Лучше жить в 2021 году с худшим бюджетом, нежели вообще без него", – сказал он.

По словам экс-премьера, если бы Украина осталась вообще без бюджета, была бы катастрофа.

"Но когда мы смотрим бюджет, там (в госбюджете на 2021 год) нет экономики, там нет людей. Там нет людей. И меня это тоже очень настораживает. Это говорит о том, что в следующем году мы еще будем иметь последствия коронавируса – и вся экономика – а вот такой четкой, системной, серьезной поддержки нет", – пояснил бывший глава правительства.

В конце года в Украине наблюдается большой кризис платежей, потому что государству не хватает денег, добавил политик.

"Это кризисная ситуация, она требует антикризисного управления и решений. Это не очень хорошая ситуация, она плохая. Поэтому я тут желаю правительству, чтобы они с этим справились. Потому что если они не будут справляться эффективно, в чем уже есть большие сомнения, то люди будут страдать: зарплаты учителям, врачам и так далее", – резюмировал Гройсман.

Гройсман: Если ситуация будет становиться все хуже и хуже, досрочные парламентские выборы неизбежны. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн, а минимальная зарплата – 6 тыс. грн, говорится на сайде Рады.

Гройсман был премьер-министром Украины с апреля 2016 года по август 2019 года при президентстве Петра Порошенко. На внеочередных выборах 2019 года вместе со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана" он баллотировался в Верховную Раду, но его политсила не преодолела 5-процентный проходной барьер (набрала 2,41% голосов).

Теги: госбюджет, Владимир Гройсман, доходы, кризис, Алеся Бацман, расходы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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