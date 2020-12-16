Марченко заявил, что бюджет на медицину после первого квартала 2021 года могут пересмотреть

Бюджет на медицину в 2021 году будет на 36 млрд грн больше, чем в 2020-м, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Марченко: Если бы мы приняли бюджет, который предлагал Степанов, мы должны были бы где-то забрать эти средства Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

По результатам первого квартала 2021 года расходы госбюджета на медицину могут быть пересмотрены. Об этом на брифинге 15 декабря сказал министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нельзя в период пандемии манипулировать этими вещами и определять, что эта сфера должна быть приоритетной. Если бы мы приняли бюджет, который предлагал [министр здравоохранения Максим] Степанов, мы должны были бы где-то забрать эти средства. Возможно, у педагогов, возможно, у пенсионеров. Мы этого позволить не могли. Вместе с тем мы гарантируем рост зарплат медиков на 30%, мы гарантируем, что бюджет на медицину в сравнении с 2019 годом вырос на 50 млрд грн, а в сравнении с 2020-м – на 36 млрд грн. И обязательства, которые мы на себя взяли, – по результатам первого квартала мы найдем возможность и пересмотрим бюджет на медицину, если у нас для этого будут доходные источники", – сказал Марченко.

Парламент принял закон о госбюджете на 2021 год 15 декабря. Доходная часть госбюджета – 1,092 трлн грн, расходы установлены на уровне 1,347 трлн грн. Дефицит госбюджета предусмотрен на уровне 5,5 % (246,6 млрд грн).