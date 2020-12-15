Рада утвердила смету расходов парламента на 2021 год

Верховная Рада на заседании 15 декабря утвердила проект постановления №4448 о смете расходов парламента на 2021 год, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
За основу и в целом проект постановления поддержали 292 народных депутата.
Согласно смете (.xlsx), общая сумма расходов составит 2,536 млрд грн. Из них почти 1,3 млрд грн – расходы на ведение законодательной деятельности парламента, в том числе 655,4 млн грн – на зарплаты депутатам и 20,7 млн – на их командировки.
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. В 2020 году объем сметы парламента составил 2,007 мрлд грн.
Перед утверждением сметы на сегодняшнем заседании парламент принял госбюджет Украины на 2021 год.