Рада утвердила смету расходов парламента на 2021 год

За проект постановления, который предусматривает выделение 2,5 млрд грн на деятельность Верховной Рады в 2021 году, проголосовали 292 народных депутата.

Рада приняла постановление о смете за основу и в целом Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 15 декабря утвердила проект постановления №4448 о смете расходов парламента на 2021 год, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За основу и в целом проект постановления поддержали 292 народных депутата.

Согласно смете (.xlsx), общая сумма расходов составит 2,536 млрд грн. Из них почти 1,3 млрд грн – расходы на ведение законодательной деятельности парламента, в том числе 655,4 млн грн – на зарплаты депутатам и 20,7 млн – на их командировки.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. В 2020 году объем сметы парламента составил 2,007 мрлд грн.

Перед утверждением сметы на сегодняшнем заседании парламент принял госбюджет Украины на 2021 год.