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Лазебная: Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что если накопительная пенсионная система не начнет работать в ближайшее время, для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги.

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По словам Лазебной, ее ведомство поддерживает законопроект о введении накопительной пенсии в Украине
По словам Лазебной, ее ведомство поддерживает законопроект о введении накопительной пенсии в Украине
Фото: Marina Lazebna / Facebook

Верховная Рада до конца 2020 года не успеет рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии. Об этом в интервью LIGA.net заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"В 2021 году мы также не введем второй уровень. Возможно, с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", – подчеркнула министр.

По словам Лазебной, ее ведомство поддерживает законопроект, однако считает, что он должен быть доработан. При этом она добавила, что дискуссии с парламентом по этому вопросу пока "идут тяжело".

"Первый раз мы еще весной в рамках рабочей группы при комитете соцполитики предоставили предложения к тексту для того, чтобы система была работоспособной, а не коррумпированной, защищала человека и его накопления, более соответствовала рыночной реальности", – уточнила Лазебная.

По мнению министра, если накопительная пенсионная система не начнет работать в ближайшее время, для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых наполняется госбюджет.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408).

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

Заместитель председателя совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький заявил, что при внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, реформы, пенсия, финансирование, Марина Лазебная
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