В Украине выросли минимальная пенсия и прожиточный минимум

С 1 декабря в Украине увеличены размеры прожиточного минимума для различных групп населения. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1712 грн до 1769 грн. Это стало основанием для пересчета составляющих пенсионных выплат. Речь идет о размере минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж.
"Неработающим пенсионерам, имеющим значительную продолжительность страхового стажа, пенсии которых рассчитаны с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы больше минимальной, пересчитана доплата за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах к размеру прожиточного минимума", – сообщили в Пенсионном фонде.
Увеличены минимальные пенсионные выплаты шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью, полученной вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС.
Пересчитан также размер надбавки донорам. С 1 декабря он составил 218,90 грн.
Выплата перечисленных пенсий начнется с 4 декабря.
С 1 декабря размер прожиточного минимума составляет:
С 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в Украине был проведен перерасчет пенсионных выплат с 1638 грн до 1712 грн.
По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.