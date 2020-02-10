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Выплаты по возрасту получают 75,4% пенсионеров Украины. Инфографика

Пенсионный фонд Украины опубликовал 7 февраля в Facebook данные на 1 января о пенсионерах и выплатах для них. Всего, по данным ведомства, в стране насчитывается 11,3 млн пенсионеров, из которых 2,6 млн продолжают вести трудовую деятельность. Средний размер пенсий в Украине составляет 3083 грн. Пенсии по возрасту получают 75,4% пенсионеров.
 
| Сегодня 00.08 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, пенсии, Пенсионный фонд, пенсионеры, выплаты, пенсия
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