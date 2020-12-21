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Гройсман: Власть движется так: то, что нужно было бы сделать позавчера, они делают послезавтра

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в вопросах, касающихся экономики, нынешнее правительство допустило много ошибок.

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Гройсман: Комплекс вопросов не был решен. Не было четкого плана, и о нем никто, к сожалению, не знает
Гройсман: Комплекс вопросов не был решен. Не было четкого плана, и о нем никто, к сожалению, не знает
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что в ситуации кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, государственная политика должна была в первую очередь коснуться трех аспектов.

"Первый – медицинский. Это касающийся и врачей, и инфраструктуры, а также наличия всего необходимого для лечения. Первое – доступность этого всего. То есть нужно было больше разворачивать койко-мест, надо было работать на опережение. А этого не было. Фактически власть на сегодняшний день движется, мне кажется, так: то, что нужно было бы сделать позавчера, они делают послезавтра. И вот этот разрыв негативно влияет на ситуацию. Второй аспект – экономический. Потому что за этот период времени [нужно было] эффективно подготовиться или дать возможность бизнесу выжить. В общем-то, этого не произошло. И это большая беда", – сказал он.

Гройсман выразил мнение, что в вопросах, касающихся экономики, нынешнее правительство допустило "массу ошибок".

"Не открыты беспроцентные кредитные линии в достаточном объеме. Я уверен, что это нужно было сделать. Бесплатные кредитные линии – это нужно было, да. Не так, как правительство сегодня бравирует – что "мы выдали украинским предпринимателям под проценты, значит, 15 млрд грн". 15 млрд грн – это ничтожно мало для того, чтобы поддержать этот малый и средний бизнес. Потому что у них проблем условно на 100 млрд, а им дают 15, еще и в кредит, еще и с процентами", – пояснил он.

Кроме того, экс-премьер подчеркнул, что среди экономических проблем – отсутствие "настоящих кредитных каникул", а также поддержки для создания и сохранения рабочих мест.

"Этот комплекс вопросов не был решен. Не было четкого плана, и о нем никто, к сожалению, не знает. Есть достаточно неплохие, на мой взгляд, инициативы президента: когда он говорит о том, что 8 тыс. сегодня дать и так далее. Но, на мой взгляд, правительство должно было предложить президенту более эффективные механизмы, и заранее, а не так уже, чтобы… Это экономический аспект. И еще один аспект, который очень важен, – социальный. То есть те люди, которые сегодня живут в минимальных доходах, – для них должна была быть отдельная программа. Какая-то небольшая сумма денег ежемесячно, чтобы человек мог, условно говоря, купить маску, дезинфектор, чтобы мог обеспечить те же витамины банально: особенно когда речь идет о людях, которые в категории риска", – добавил Гройсман.

Гройсман: Если ситуация будет становиться все хуже и хуже, досрочные парламентские выборы неизбежны. Читайте полную версию интервью

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 21 декабря в Украине подтвердили почти 971 тыс. случаев COVID-19, умерло 16,7 тыс. украинцев, выздоровело 586,3 тыс.

По состоянию на конец ноября в стране было официально зарегистрировано почти 410 тыс. безработных.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бизнес, правительство, Владимир Гройсман, доходы, кризис, кредиты, предприниматели, власть, коронавирус
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