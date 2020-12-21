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Гройсман: Яценюк вошел в историю как прозападный молодой премьер, который в сложные времена делал правильные вещи

У бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка слова с делами никогда не расходились. Об этом экс-премьер Владимир Гройсман сообщил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

 
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Яценюк дважды возглавлял украинское правительство
Яценюк дважды возглавлял украинское правительство
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк вошел в историю страны как прозападный молодой политик. Такое мнение бывший глава украинского правительства Владимир Гройсман выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, что он в историю вошел как прозападный, проевропейский молодой премьер, который в сложные времена делал правильные вещи", – сказал Гройсман.

Он утверждает, что Яценюку "очень сложно" работалось с на тот момент президентом Петром Порошенко.

"Это сотрудничество привело к тому, что оно закончилось отставкой Арсения Петровича, к сожалению", – отметил Гройсман.

По его словам, ему самому как вице-премьеру с премьером Яценюком работалось "очень комфортно".

"У него никогда слова с делами не расходились. Если он сказал вот так, значит, он всегда держал эту позицию. Даже когда я приходил в должность, я говорю: "Арсений, ты мне скажи: ты не отступишь?" – "Да нет". Я ему еще пять раз это сказал. "Да что ты ко мне прицепился? Нет. Я тебе сказал: я тебя буду поддерживать". И благодаря его поддержке много что получилось, слава богу", – объяснил Гройсман.

Гройсман: Если ситуация будет становиться все хуже и хуже, досрочные парламентские выборы неизбежны. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Первый раз Яценюк возглавил украинское правительство 27 февраля 2014 года, спустя несколько дней после бегства тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию. Второй раз он был назначен премьер-министром Украины в ноябре 2014 года, вскоре после внеочередных парламентских выборов. Яценюк возглавлял Кабмин до апреля 2016 года, уступив пост Гройсману.

Проанализировав работу Кабинета Министров под руководством Яценюка, Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, издание Vox Ukraine пришло в сентябре 2020 года к выводу, что наиболее активно реформы внедрялись правительством Яценюка.

Теги: Арсений Яценюк, Петр Порошенко, правительство, Владимир Гройсман, реформы, Алеся Бацман, премьер-министр, Кабмин
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