Правительство Яценюка наиболее эффективно внедряло реформы – исследование

Издание Vox Ukraine отмечает, что темп проведения реформ в Украине после отставки правительства Арсения Яценюка в 2016 году существенно замедлился.

В Украине после Революции достоинства наиболее активно реформы внедрялись правительством Арсения Яценюка (2014–2016). К такому выводу пришло издание Vox Ukraine, проанализировав работу Кабинета Министров под руководством Яценюка, а также Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

"В 2015 году, когда запрос на перемены был ощутимым и актуальным, значение индекса реформ достигало рекордных величин. Большая часть этих реформ были инициированы Кабмином. На графике видно, что наибольший прогресс произошел во время правительства Яценюка. За время каденции правительства Гройсмана реформы существенно замедлились. Обновление власти и "турборежим" в 2019 году несколько подняли темп реформ, но до уровня начала 2015 году еще далеко", – отмечает издание.

Среди главных реформ Яценюка Vox Ukraine называет гармонизацию процесса госзакупок с европейским законодательством (в частности, открытие доступа к информации обо всех государственных тендерах), внедрение системы ProZorro, а также закон о рынке природного газа, "который создал на этом рынке конкурентную среду и сделал возможным присоединение Украины к газовому рынку ЕС".

Скриншот: voxukraine.org

Первый раз Яценюк возглавил правительство 27 февраля 2014 года, спустя несколько дней после бегства тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию. Второй раз он был назначен премьер-министром Украины в ноябре 2014 года, вскоре после внеочередных парламентских выборов. Яценюк возглавлял Кабмин до апреля 2016 года, уступив пост Владимиру Гройсману.