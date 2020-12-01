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В Государственном центре занятости назвали число безработных в Украине

В ноябре помощь по безработице в Украине получили 353 тыс. человек, сообщили в Государственном центре занятости.

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В Украине ищут работу более 400 тыс. человек
В Украине ищут работу более 400 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 30 ноября на учете в центрах занятости в Украине находилось почти 410 тыс. безработных, сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

Из них помощь по безработице получили 353 тыс. человек.

Средний размер помощи по безработице в Украине в октябре составил 3,7 тыс. грн, сказано в релизе. С 1 декабря, в связи с увеличением размера прожиточного минимума, максимальный размер пособия увеличивается до 9080 грн в месяц. Минимальный остается на прежнем уровне – на период карантина его увеличили с 650 до 1000 грн. 

По состоянию на 12 октября в Украине было официально зарегистрировано 427 тыс. безработных, всего за семь месяцев с начала карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, – 525 тыс. (по данным Госцентра занятости, этот показатель на 53% выше, чем показатель за аналогичный период 2019 года).

Сейчас в стране действуют ограничения "оранжевой" зоны карантина, а в субботу и воскресенье до конца ноября – "карантин выходного дня" (его вводили на три недели).

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого карантина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал сегодня, что локдаун введут в любом случае, неизвестна только дата.

Теги: Украина, безработица, помощь, карантин, пособия
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