Ткаченко предложил запланировать локдаун в Украине на новогодние праздники

Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране двухнедельный локдаун в период новогодних праздников. Рождество и Новый год, по мнению министра, можно встретить онлайн.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил запланировать локдаун на две недели новогодних праздников. Свою идею он опубликовал в Telegram 24 ноября.

"По озвученному сейчас плану Министерства здравоохранения, нас ждет пока последний "карантин выходного дня". Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет о креативных индустриях, туризме, о малом и среднем бизнесе", – написал министр.

Глава Минкульта констатировал снижение суточного количества заразившихся коронавирусом в последние дни, но далее ситуация должна быть прогнозируемой.

"Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику. Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, связанный с новогодними праздниками […] А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в Zoom. По крайней мере будет что вспомнить", – предложил Ткаченко.

По его словам, безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы.

Ткаченко 9 ноября говорил, что его ведомство выступает против "карантина выходного дня" из-за последствий для сферы культуры. Минкульт также потребовал 100 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на съемки патриотических сериалов.

О планах Кабинета Министров Украины ввести в стране полный локдаун на несколько недель говорил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что условием для локдауна станет введение протокола сортировки больных COVID-19.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Кроме Ивано-Франковска, против выступили Львов, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 11 263 пациента с COVID-19, выздоровели 299 358 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.