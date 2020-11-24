ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ткаченко предложил запланировать локдаун в Украине на новогодние праздники

Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране двухнедельный локдаун в период новогодних праздников. Рождество и Новый год, по мнению министра, можно встретить онлайн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ткаченко признал снижение суточного количества заболевших COVID-19
Ткаченко признал снижение суточного количества заболевших COVID-19
Фото: EPA

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил запланировать локдаун на две недели новогодних праздников. Свою идею он опубликовал в Telegram 24 ноября. 

"По озвученному сейчас плану Министерства здравоохранения, нас ждет пока последний "карантин выходного дня". Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет о креативных индустриях, туризме, о малом и среднем бизнесе", – написал министр.

Глава Минкульта констатировал снижение суточного количества заразившихся коронавирусом в последние дни, но далее ситуация должна быть прогнозируемой.

"Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику. Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, связанный с новогодними праздниками […] А во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в Zoom. По крайней мере будет что вспомнить", – предложил Ткаченко.

По его словам, безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы.

Ткаченко 9 ноября говорил, что его ведомство выступает против "карантина выходного дня" из-за последствий для сферы культуры. Минкульт также потребовал 100 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на съемки патриотических сериалов.

О планах Кабинета Министров Украины ввести в стране полный локдаун на несколько недель говорил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что условием для локдауна станет введение протокола сортировки больных COVID-19.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Кроме Ивано-Франковска, против выступили ЛьвовДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты.

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 11 263 пациента с COVID-19, выздоровели 299 358 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Рождество, Новый год, безработица, Александр Ткаченко, карантин, Минкульт, ограничения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
Grosu: Мне бы хотелось, чтобы второй брак стал последним
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП
Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП
  "Все було так". The Hardkiss презентовали клип с участием сына Саниной и Бебко. Видео
  "Все було так". The Hardkiss презентовали клип с участием сына Саниной и Бебко. Видео
"Прыщавый лобешник и шрам, который еще не перекрыт татухой". Ивлеева показала свои архивные фото
"Прыщавый лобешник и шрам, который еще не перекрыт татухой". Ивлеева показала свои архивные фото
  Бардаш прокомментировал занесение его данных в базу "Миротворец"
  Бардаш прокомментировал занесение его данных в базу "Миротворец"
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
  Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
  Ани Лорак презентовала клип на трек "Страдаем и любим". Видео
  Ани Лорак презентовала клип на трек "Страдаем и любим". Видео
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS