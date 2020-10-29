Кабмин Украины разрешил выделить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на съемки сериалов

Из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией выделили 100 млн грн на производство телевизионных сериалов. Деньги должны быть потрачены к концу года.

Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией был создан в апреле этого года Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 28 октября принял постановление, которым выделил из COVID-фонда 100 млн грн Министерству культуры и информационной политики. В Минкульте их потратят на создание сериалов, сообщает пресс-служба министерства.

"Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления. Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – отмечают в Минкульте.

Средства, согласно постановлению Кабмина, должны быть использованы до конца текущего года.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

По состоянию на 28 октября из фонда борьбы с COVID-19 потрачено более 34 млрд грн, сообщило Министерство финансов.