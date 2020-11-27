Более 10% предприятий в Украине на грани банкротства из-за эпидемии – представитель ПРООН

Правительство Украины должно оказать помощь малому и среднему бизнесу, который находится на грани банкротства из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева.

Герчева: С мая более 4 млн человек были зарегистрированы как безработные Фото: mv.ecuo.org

Правительство Украины должно оказать поддержку малым и средним предприятиям, потому что более 10% из них уже на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", сообщила постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Дафина Герчева.

"Необходимо продолжать оказание поддержки малым и средним предприятиям. Если мы посмотрим на частный сектор, в частности малый и средний бизнес, то более 10% этих предприятий уже на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса. Они нуждаются в финансовых стимулах и других гарантиях поддержки, чтобы у них была возможность продолжать работать", – отметила Герчева.

По ее словам, в период кризиса, подобного нынешнему, должны быть направления политики, способствующие росту и созданию рабочих мест.

По оценкам экспертов ПРООН, из-за эпидемии COVID-19 до конца этого года более 9 млн человек окажутся в финансовом затруднении, подчеркнула Герчева.

"Уровень безработицы растет. С мая более 4 млн человек были зарегистрированы как безработные. Однако мы считаем, что на самом деле эта цифра выше, поскольку доля теневой экономики в Украине является большой", – отметила Герчева.

Кроме того, добавила она, в Украине ожидается резкое снижение потребления, падение ВВП.

По словам постоянного представителя ПРООН в Украине, существует очень тонкая грань между тем, чтобы соблюдать протокол реагирования на коронавирус в виде карантина, при этом обеспечивая нормальное функционирование экономики.

"Ведь полный карантин больше повредит экономике и стране в целом, чем защитит население. Надо найти баланс, и такой баланс должен базироваться на детальном анализе и оценке ситуации. Я знаю, что малые и средние предприниматели очень недовольны ситуацией. Но если мы посмотрим на эпидемиологическую ситуацию в стране и быстрый рост количества людей с коронавирусным заболеванием, нам нужно быть очень осторожными в наших действиях", – сказала Герчева.

Она добавила, что необходимо, чтобы выполнение всех мер по предотвращению заболевания действительно выполнялись, включая ношение масок, соблюдение правил личной гигиены, соблюдение социальной дистанции и другие мероприятия.

"Да, это непростое решение и компромиссный вариант, но даже если предприятия не будут закрыты, им все равно трудно работать в таких условиях", – резюмировала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и до 30 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны.

Дополнительно из-за увеличения количества больных COVID-19 Кабинет Министров решил ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах: 14–15, 21–22 и 28–29 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун, или нет.

В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. – умерли.