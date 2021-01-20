Австрийские политики получали вакцину от COVID-19 вне очереди – СМИ

В некоторых федеральных землях Австрии вакцину от коронавируса первыми получали политики, общественные деятели и их близкие, сообщило австрийское агентство АРА.

Некоторые политики и общественные деятели в Австрии вместе со своими родственниками получили вакцину от коронавируса вне очереди, сообщило агентство АРА 19 января.

В некоторых федеральных землях звучала критика из-за того, что вакцинация от коронавируса проводится не в установленном порядке. Так, в федеральных землях Форарльберг, Тироль, Каринтия, Верхняя и Нижняя Австрия и в Вене прививали не жителей домов престарелых, медицинских работников и людей старше 80 лет, а политиков, общественных деятелей и их близких.

Минздрав страны в ответ на запрос агентства заявил, что сотрудники медицинских учреждений и координатор вакцинации в федеральной земле должны проводить упорядоченную процедуру вакцинации.

По информации агентства, мэр города Фельдкирх земли Форарльберг Вольфганг Мэтт привился от коронавируса во время кампании вакцинации в доме престарелых в выходные, хотя официальный график вакцинации еще не настал. Мэтт говорил, что может получить вакцину в любое время, если остаются свободные дозы.

В районе Инсбрук-Лэнд земли Тироль около 50 доз вакцины были в доме престарелых. Их передали людям, которые не живут и не работают в нем, в частности мэру и его жене. В городе Эбершванг Верхней Австрии в начале января мэр и два его заместителя получили вакцины из дома престарелых.

Прокуратура Клагенфурта (земля Каринтия) заявила, что расследует одобрение для вакцинации представителя власти Маркуса Китца.

По информации издания Der Standard, Австрия начала вакцинацию препаратом Pfizer/Biontech с 27 декабря в домах престарелых Нижней Австрии и Вены. До начала 2021 года в страну должны были поставить 10 тыс. доз препарата.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.