В Норвегии умерло более 20 человек после прививки от COVID-19. Официально в стране одобрены вакцины Pfizer и Moderna

Норвежское агентство лекарственных средств сообщило о 23 смертельных исходах после вакцинации от коронавируса. Побочные эффекты могли способствовать тяжелому течению болезни у пожилых людей.



В Норвегии умерли 23 человека, которые привились от COVID-19, говорится в сообщении Норвежского агентства лекарственных средств от 14 января.

"Сообщается о 23 смертельных исходах в связи с вакцинацией. На данный момент 13 из них прошли оценку. Общие побочные эффекты могли способствовать тяжелому течению болезни у пожилых людей", – рассказали в агентстве

Главный врач агентства Сигурд Хортемо заявил, что полученные отчеты говорят про общие побочные эффекты от вакцины, такие как температура и тошнота. Они могли привести к смерти некоторых пожилых пациентов, у которых наблюдались проблемы со здоровьем.

Норвежское агентство по лекарствам совместно с национальным институтом общественного здравоохранения оценивают все сообщения о побочных эффектах. Институт уже изменил руководство по вакцинации от коронавируса, добавив новые рекомендации по вакцинации для пожилых людей.

В заявлении не уточняется, какую именно вакцину вводили умершим. В рекомендациях по использованию вакцин от COVID-19 для пожилых людей, которые опубликованы также 14 января сказано, что в настоящее время в Норвегии актуальны две вакцины против коронавируса: Comirnaty совместного производства Pfizer/BioNTec и американской компании Moderna.

"Исследования, которые легли в основу временного утверждения вакцин, включали очень мало информации о влиянии на пациентов старше 85 лет. Поэтому мы мало знаем о том, как она повлияет на них", – говорится в рекомендациях.

Директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен в комментарии норвежской вещательной корпорации NRK рассказал, что все смертельные случаи среди были зафиксированы у людей в домах престарелых. Им было более 80 лет, а некоторые были старше 90 лет.

Эти случаи, по его словам, не вызывают особой тревоги. Мадсен считает, что введенная вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем.

5 января в Норвегии в доме престарелых умерли двое пациентов через несколько дней после вакцинации препаратом от коронавируса SARS-CoV-2 производства Pfizer/BioNTech.