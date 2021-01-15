В Украине никто не занимается бессимптомными больными COVID-19 – врач-инфекционист

Люди, которые не имеют симптомов и не считают себя больными, ведут себя более беспечно, отметил врач-инфекционист Владимир Курпита.

Курпита заявил, что люди, которые не имеют симптомов и не считают себя больными, ведут себя более беспечно Фото: EPA

Для эффективного противодействия распространению коронавируса нужно выявлять и тестировать людей, контактировавших с зараженными. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 15 января, сказал бывший директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Люди, которые не имеют симптомов и не считают себя больными, ведут себя более беспечно. Мы в Украине говорим об уменьшении новых случаев заболевания, но формально речь идет о новых случаях у людей, имеющих симптомы. Нам ни разу не говорили о проценте выявления инфекции среди так называемых контактных лиц – людей, контактировавших с зараженными, которые не имели симптомов, но им провели обследование", – заявил врач.

По словам Курпиты, чтобы бессимптомных пациентов учитывали в статистике, нужно этим вопросом заниматься.

"Но ими никто не занимается. Как показала мировая практика, тотальное тестирование не является эффективным. Наиболее эффективное целевое тестирование, когда собирается анамнез, определяется круг контактных лиц и их тестируют, независимо от того, есть у них симптомы или нет", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,15 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.