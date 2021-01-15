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В Украине никто не занимается бессимптомными больными COVID-19 – врач-инфекционист

Люди, которые не имеют симптомов и не считают себя больными, ведут себя более беспечно, отметил врач-инфекционист Владимир Курпита.

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Курпита заявил, что люди, которые не имеют симптомов и не считают себя больными, ведут себя более беспечно
Курпита заявил, что люди, которые не имеют симптомов и не считают себя больными, ведут себя более беспечно
Фото: EPA

Для эффективного противодействия распространению коронавируса нужно выявлять и тестировать людей, контактировавших с зараженными. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 15 января, сказал бывший директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Люди, которые не имеют симптомов и не считают себя больными, ведут себя более беспечно. Мы в Украине говорим об уменьшении новых случаев заболевания, но формально речь идет о новых случаях у людей, имеющих симптомы. Нам ни разу не говорили о проценте выявления инфекции среди так называемых контактных лиц – людей, контактировавших с зараженными, которые не имели симптомов, но им провели обследование", – заявил врач.

По словам Курпиты, чтобы бессимптомных пациентов учитывали в статистике, нужно этим вопросом заниматься.

"Но ими никто не занимается. Как показала мировая практика, тотальное тестирование не является эффективным. Наиболее эффективное целевое тестирование, когда собирается анамнез, определяется круг контактных лиц и их тестируют, независимо от того, есть у них симптомы или нет", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,15 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.

Теги: Украина, Владимир Курпита, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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