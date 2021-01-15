В Киеве более 3100 коек для больных COVID-19 оборудованы подачей кислорода – Кличко

Сегодня больных коронавирусной инфекцией в Киеве принимают 23 медучреждения, где подготовили 4000 коек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Город определил для приема больных коронавирусом более 5000 коек в 29 медучреждениях столицы Фото: kiev.klichko.org

Подачей кислорода в Киеве оборудовали уже более 3100 коек для больных окронавирусной инфекцией, всего же столица подготовила 4000 коек для пациентов с COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге, пишет официальный сайт политика. Сегодня больных коронавирусом в Киеве принимают 23 учреждения.

"Город определил для приема больных коронавирусом более 5000 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них – учреждения "Укрзалізниці". Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3100 коек. В частности, 2120 – с централизованной подачей", – отметил мэр.

По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока 993.

На увеличение койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен, на эти деньги был проведен капитальный ремонт систем кислородопоставки, еще около 7,4 млн потратили на закупку кислородных концентраторов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего за период пандемии в столице зафиксирован 2161 летальный случай от вируса, подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 121 082.