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Степанов рассказал о выдаче украинцам паспортов после вакцинации от COVID-19

Граждане Украины в ходе массовой вакцинации от коронавируса получат паспорта и все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Степанов упомянул граждан ЕС, которые будут получать паспорта после вакцинации
Степанов упомянул граждан ЕС, которые будут получать паспорта после вакцинации
Фото: ЕРА

В Украине планируют внедрить систему получения паспортов после старта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Такие планы озвучил 14 января министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на телеканалe "Украина 24".

"Переговоры – это сложный процесс. И в результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем ее (вакцину) получать [...] Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, также будут получать и граждане Украины", – сказал Степанов (начало цитаты с 1:25:32).

Несколько стран говорили о возможности введения специальных документов для получивших вакцину от коронавируса. Так, в России решили с  января 2021 года ввести паспорта вакцинированного. Документы россияне будут получать в автоматическом режиме. В Венгрии разработали мобильный COVID-паспорт, который позволит идентифицировать граждан с точки зрения их "коронавирусной истории". В конце ноября прошлого года Великобритания рассматривала возможность введения специальных "COVID-паспортов". 

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство вело переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года.

Теги: паспорт, переговоры, вакцинация, документы, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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