Степанов рассказал о выдаче украинцам паспортов после вакцинации от COVID-19

Граждане Украины в ходе массовой вакцинации от коронавируса получат паспорта и все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

В Украине планируют внедрить систему получения паспортов после старта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Такие планы озвучил 14 января министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на телеканалe "Украина 24".

"Переговоры – это сложный процесс. И в результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем ее (вакцину) получать [...] Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, также будут получать и граждане Украины", – сказал Степанов (начало цитаты с 1:25:32).

Несколько стран говорили о возможности введения специальных документов для получивших вакцину от коронавируса. Так, в России решили с января 2021 года ввести паспорта вакцинированного. Документы россияне будут получать в автоматическом режиме. В Венгрии разработали мобильный COVID-паспорт, который позволит идентифицировать граждан с точки зрения их "коронавирусной истории". В конце ноября прошлого года Великобритания рассматривала возможность введения специальных "COVID-паспортов".