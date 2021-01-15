Степанов рассказал о выдаче украинцам паспортов после вакцинации от COVID-19

В Украине планируют внедрить систему получения паспортов после старта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Такие планы озвучил 14 января министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на телеканалe "Украина 24".
"Переговоры – это сложный процесс. И в результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем ее (вакцину) получать [...] Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, также будут получать и граждане Украины", – сказал Степанов (начало цитаты с 1:25:32).
Несколько стран говорили о возможности введения специальных документов для получивших вакцину от коронавируса. Так, в России решили с января 2021 года ввести паспорта вакцинированного. Документы россияне будут получать в автоматическом режиме. В Венгрии разработали мобильный COVID-паспорт, который позволит идентифицировать граждан с точки зрения их "коронавирусной истории". В конце ноября прошлого года Великобритания рассматривала возможность введения специальных "COVID-паспортов".
Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.
По словам Степанова, ведомство вело переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.
Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.
И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года.