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15 января, 2021
 
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Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19

Ведущая канала "1+1" Лидия Таран после возвращения из Турции успела провести один эфир, прежде чем узнала, что заразилась коронавирусом. По словам Таран, у нее нет каких-то особенных симптомов заболевания, а температура держится на уровне 37,5°С.

Таран: Чувствую себя хорошо
Таран: Чувствую себя хорошо
Фото: Лідія Таран / Facebook

Ведущая канала "1+1" Лидия Таран получила положительный результат теста на COVID-19, который сдала после возвращения из отпуска в Турции. Об этом она сообщила 14 января в Facebook.

По словам Таран, до получения результатов теста она успела провести один эфир в студии телеканала. 

"Не волнуйтесь! На работе мы придерживаемся карантинных норм и дистанции. Всем контактным лицам сообщила", – подчеркнула она.

Сейчас ведущая находится дома на самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Температура 37,5°С. Особенных симптомов не чувствую. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины", – подытожила Таран.

https://www.facebook.com/1plus1.Taran/posts/3687802857932552

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине вирус подтвержден у 1 146 963 человек, 20 542 заболевших умерли, 847 391 выздоровел.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Лидия Таран
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