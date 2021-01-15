Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19

Ведущая канала "1+1" Лидия Таран после возвращения из Турции успела провести один эфир, прежде чем узнала, что заразилась коронавирусом. По словам Таран, у нее нет каких-то особенных симптомов заболевания, а температура держится на уровне 37,5°С.

Таран: Чувствую себя хорошо Фото: Лідія Таран / Facebook

Ведущая канала "1+1" Лидия Таран получила положительный результат теста на COVID-19, который сдала после возвращения из отпуска в Турции. Об этом она сообщила 14 января в Facebook.

По словам Таран, до получения результатов теста она успела провести один эфир в студии телеканала.

"Не волнуйтесь! На работе мы придерживаемся карантинных норм и дистанции. Всем контактным лицам сообщила", – подчеркнула она.

Сейчас ведущая находится дома на самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Температура 37,5°С. Особенных симптомов не чувствую. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины", – подытожила Таран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине вирус подтвержден у 1 146 963 человек, 20 542 заболевших умерли, 847 391 выздоровел.