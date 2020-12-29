В Венгрии разработали электронный COVID-паспорт

Венгерский COVID-паспорт будет содержать информацию о наличии у его владельца прививки от COVID-19 и результате теста на коронавирус, сделанного за последние 14 дней.

Венгерский центр здравоохранения вместе с электронной базой медицинских услуг EESZT разработали мобильный COVID-паспорт, который позволит идентифицировать граждан с точки зрения их "коронавирусной истории". Об этом 23 декабря сообщает местное издание Magyar Nemzet.

COVID-паспорт состоит из двух мобильных приложений. Первое – собственно сам паспорт, а второе – контрольное приложение, которое доказывает наличие защиты от COVID-19 данного гражданина на основании результатов тестов на коронавирус, проведенных за последние 14 дней, и полученных прививок.

Эти приложения будут иметь только информацию, которая содержится в системе базы электронных медицинских услуг, но они не будут показывать подробную информацию о гражданине.

Электронный COVID-паспорт будет идентифицировать человека при помощи номера в специальном реестре, а также формировать сертификат защиты от коронавируса. Вся информация будет отображаться в виде QR-кода. COVID-паспорт можно использовать как внутри Венгрии, так и за рубежом, чтобы поставщики услуг (например, парикмахеры, сотрудники стойки регистрации в аэропорту, сотрудники билетной кассы) могли получать информацию о защите владельца паспорта от коронавируса путем сканирования QR-кода.