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Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к болезни минимум пять месяцев, но могут заражать других – исследование

Ученые из Управления общественного здоровья Великобритании в своем исследовании отметили, что переболевшие COVID-19 могут заражать других, поскольку частицы коронавируса сохраняются в носу и в горле.

Исследование не доказывает влияние вакцинации от коронавируса на появление антител
Исследование не доказывает влияние вакцинации от коронавируса на появление антител
Фото: ЕРА

Иммунитет к COVID-19 у переболевших этой болезнью сохранятся по меньшей мере пять месяцев, но люди все еще могут быть носителями и передавать вирус. К таким выводам пришли ученые из Управления общественного здоровья Великобритании. Результаты их исследования опубликованы 14 января на сайте правительства Великобритании. 

Переболевшие COVID-19 могут заражать других, поскольку частицы коронавируса сохраняются в носу и в горле. Специалисты пришли к выводу, что иммунитет, приобретенный естественным путем в результате инфицирования, обеспечивает 83% защиты от повторного заражения. 

"Это означает, что люди, заразившиеся в первой волне, могут быть уязвимы для повторного заражения", – поясняется в исследовании.

Британские ученые проводили исследование с 18 июня по 24 ноября 2020 года, оно охватило 6614 участников, среди которых выявили 44 потенциальных повторных случая инфицирования (два "вероятных" и 42 "возможных). У некоторых из них наблюдается высокий уровень вероятности передачи вируса другим. 

"Если бы все 44 случая подтвердились, это означало бы 83-процентный уровень защиты от повторного заражения. Если бы подтвердились только два "вероятных" повторных заражения, защита была бы на уровне 99%", – объяснили специалисты.

Данные могут измениться, поэтому за участниками исследования планируют наблюдать еще 12 месяцев. 

Ученые напомнили о важности соблюдения правил социального дистанцирования, личной гигиены и ношения защитных масок, в том числе и для тех, кто уже переболел COVID-19.

В Управлении общественного здоровья Великобритании отмечают, что исследование не изучало влияние вакцинации от коронавируса на появление антител, поскольку в то время их еще не начали использовать.

"Не следует делать никаких выводов об их эффективности", – сказали ученые.

Старший медицинский советник Управления общественного здоровья Великобритании Сьюзан Хопкинс сказала, что по результатам исследования можно говорить об очень маловероятном повторном заражении сложной формой COVID-19.  

"Однако существует риск, что вы можете иметь инфекцию и передавать ее другим. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мы все оставались дома, чтобы сохранить нашу систему здравоохранения и жизнь", – добавила Хопкинс.

По состоянию на 15 января в мире подтвердили более 93,1 млн случаев коронавирусной инфекции. Почти 2 млн пациентов умерли, а 51,4 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, исследование, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, иммунитет
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