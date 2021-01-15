В Украине все больше детей болеют COVID-19 c симптомами, в том числе и требующими госпитализации – Степанов

В декабре 2020 года число детей с COVID-19 выросло, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 60 тыс. детей. Об этом на брифинге 15 января сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За время пандемии в Украине заболело 62 333 ребенка. При этом в ноябре [2020 года] этот показатель составлял 3,1% от общего числа заболевших. А в декабре процент заболевших детей подскочил до 5,9% общего количества. Такая тенденция наблюдается во всем мире. COVID-19 стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть. Более того – болеть именно с проявлениями симптомов. Вы знаете, что дети в начале эпидемии обычно болели бессимптомно, а сейчас уже с симптомами, в том числе и с таким течением болезни, которое требует госпитализации", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,47 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели. За сутки коронавирусом заразилось 236 детей.