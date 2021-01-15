Украина обновила список стран красной зоны

Из красной зоны исключили 12 стран, среди которых Турция, Молдова, Босния, Армения, Азербайджан, Болгария и Иран.

Минздрав Украины обновил список стран красной и зеленой зон с учетом последних данных по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава.

Из красной зоны исключили Турцию, Молдову, Боснию, Армению, Иорданию, Белиз, Азербайджан, Болгарию, Норвегию, Суринам, Парагвай, Доминиканскую Республику и Иран. Теперь в красной зоне Украины 66 стран.

Украина вносит в красный список те государства, где количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывающие в Украину из красной зоны обязаны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Фото: moz.gov.ua



Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,15 млн человек, в мире подтвердили более 93 млн случаев коронавирусной инфекции.